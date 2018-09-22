晒五個月溫馨大肚相 李亞男好期待見B女

懷孕5個多月的李亞男在網上貼上大肚照，穿露臍衫及短褲的王太仍然纖瘦，面尖尖的她在大肚上加上「See You Soon」字句，並留言：「已不能再等待，很想見到我的小寶寶，每次當我坐下來的時候，她總會踢我。孕婦日記。」



呢位準媽媽自懷孕後非常小心飲食，更已戒掉咖啡，並只吃對BB有益的食物。因為陀得靚，網民亦留言大讚她「身材還是那麼好，你要幸福喲！」「懷孕還這麼美！」



