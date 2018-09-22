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X-Men有機會加盟《復仇者》 《星戰》系列氾濫宣佈減產

2018-09-22 列印
■《韓索羅》票房低開，成《星戰》系列中成績最差作品。劇照
■Bob稱會放緩《星戰》電影系列的開拍速度。資料圖片
■《變種特攻》的變種人（X-Men）角色有機會加盟《復仇者》！ 劇照
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　　全球最大電影公司迪士尼電影，早前被指出高價收購21st Century Fox，迪士尼總裁Bob Iger近日接受雜誌《The Hollywood Reporter》專訪，被問到自迪士尼收購《星戰》系列後，幾乎每年都會推出一部該系列的電影，今年的《韓索羅》票房卻只有4億美元（約31億港元），Bob承認《星戰》已達「濫拍」的地步，他說：「我們將會放慢拍攝速度，但不代表我們不製作相關作品。」

　　Bob又透露會把《變種特攻》（X-Men）及《神奇四俠》都交予Marvel總裁Kevin Feige主理，當問到「死侍」會否加盟《復仇者》時，Bob說：「Kevin有好多想法，我不會說這是其中一個，但誰知道呢！」

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