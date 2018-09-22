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﻿正印獲賜貴錶

2018-09-22 列印
■平日好有霸氣嘅大婆Carmen，當日有得買禮物，表現好興奮！
■兆尊陪坐，任愛人揀錶。
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  二、三奶有新屋住，齊人兆尊日前就陪大婆越區兼跳級行中環ifc名店，買番隻Audemars Piguet（愛彼錶）O氹Carmen。見圓潤Carmen一直心花怒放笑到心心眼，兩人入店後，女方試咗兩隻約廿萬嘅名錶，逗留15分鐘Carmen就碌咗男友張附屬卡找數，仲有人送佢哋出門口，幾有面子呀！
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