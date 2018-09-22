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﻿《無雙》擦出火花 城城任發哥欺負

2018-09-22 列印
■城城（中）甚欣賞莊文強的作品。
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  郭富城與導演莊文強早前齊接受奇妙電視訪問，分享合作新片《無雙》的點滴。

  城城直言甚欣賞莊文強的作品，就算未收到《無雙》的劇本已決定要接拍，因該片人物角色複雜，他特別做足功課，睇足六次劇本才能完全掌握角色。

  講到與發哥繼《寒戰2》後再度合作有何火花？城城表示：「今次角色是被欺負的角色，甫見到發哥已被欺負。」莊文強則笑指發哥的「發記士多」每日開市，令劇組眾人發福不少。另外，發哥和莊文強近日逗留北京宣傳《無》片，有網民昨晨分享在北京的公園「捕獲」發哥、莊文強、于冬等拉大隊跑步，原來發哥已連續三日在該處跑步呢！
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