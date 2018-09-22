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﻿Chilam靚靚拖仔遊肯亞

2018-09-22 列印
■靚靚分享一家三口在肯亞旅行的溫馨拖手照。網上圖片
■靚靚當年參選港姐其中一個原因，就是可到加拿大拍外景。
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  袁詠儀（靚靚）近日與老公張智霖（Chilam）、兒子張慕童（魔童），以及一班好友遠赴肯亞觀看動物大遷徒，眾人更在大草原上開營火會；難得的旅程，靚靚不禁在社交網表示「感恩」呢！

  另外，靚靚早前擔任ViuTV節目《大星講》首兩集嘉賓，與主持陳海琪及陶傑細談當年選港姐不止為入娛樂圈，另一原因是當年港姐佳麗能去加拿大拍外景，對19歲的她來說是很「豪」的旅行！靚靚又大爆剛認識Chilam時，和他去飲茶，他竟會吃掉整籠蝦餃，不會留給同枱的人，她就說教，直到他改變為止！談到與囝囝相處，靚靚指魔童曾因不滿她的管教方式，竟要求「換媽媽」，令她大為傷心而向Chilam求助，最終找社工協助，配合心理輔導令母子關係有所進步。
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