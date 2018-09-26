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忙做音樂劇 王祖藍怕BB早出世

2018-09-26 列印
■祖藍希望BB出世時間不早也不遲。
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　　昨日，王祖藍與鍾舒漫出席聖經音樂劇《唯獨祢是王II》記者會，祖藍表示開騷接近太太李亞男的預產期，所以好驚做騷期間會生B，聽聞陳柏宇BB早半個月出世，覺得好驚。

　　對於內地部門建議禁用境外人員做內地節目主持，但港澳台人員不作數量限制，祖藍認為做主持和參與真人騷不同，「例如劇集的監製或創作，以往限境外人是五份之一，但加條文後人數不限，其實放寬了。」

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