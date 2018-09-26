完騷後，超蓮到後台跟設計師Maria Grazia Chiuri傾談及合照，又跟潮媽Angelababy及韓星孔孝真「集郵」，她留言大讚Baby「美美的」，亦有不少網友大讚二人似樣，同樣充滿「仙氣」。
巴黎時裝周相遇 超蓮讚Baby：美美的
完騷後，超蓮到後台跟設計師Maria Grazia Chiuri傾談及合照，又跟潮媽Angelababy及韓星孔孝真「集郵」，她留言大讚Baby「美美的」，亦有不少網友大讚二人似樣，同樣充滿「仙氣」。
郭太發功 保夫家產防侵佔
新地前主席郭炳湘自八月二十七日在家中暈倒後，留院至今仍未清醒，由他創辦的帝國集團和帝國發展，以及他承繼自郭氏家族的酒店業務，一度處於無人掌舵的狀態。 據本報得悉，郭妻李天穎發功，委派三子女於本月初出任...
2018-09-26
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浙童枉死誤傷女同學惹禍
浙江溫州瑞安市一間小學上周五發生有家長懷疑女兒被欺凌，涉持刀到學校斬死十歲男學生慘劇，引起網民熱論。有當地傳媒指，男學生的班主任受訪時表示，網傳校園欺凌並不存在。 兩名學生為隆山實驗小學四年級生，有報道指男童誤傷女同學眼睛，氣得對方爸爸持刀殺害。之前網傳女童遭打盲，但經警方調查後，得知女童只是輕傷。 兩名學童的班主任表示網傳的校園欺凌並不存在，只是排隊交作業時，男童轉身揮手不小心打向女童眼睛。班主任續指男童已向女童道歉。 當晚班主任亦就此事聯絡雙方家長，而男童家長已主動道歉。不過女童家長堅持男童要在全班同學面前向女兒道歉，男童父親也向媒體公開與女童家長的微信紀錄，表明兒子將...
2018-09-26
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特朗普預示再召開美朝峰會
美國總統特朗普與南韓總統文在寅周一在紐約聯合國總部會晤期間表示，第二次美朝峰會將很快舉行，但地點待定。特朗普又大讚金正恩坦率開放，很了不起。 文在寅上周與金正恩在平壤舉行了第三次兩韓首腦峰會，周一即在...
2018-09-26
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上月未錄洋房易手 西貢豪宅持貨力強買賣淡靜
西貢近數月交投淡靜，業主持貨力強，買家亦持觀望態度，有礙交投，8月未有錄得洋房二手成交，僅有銀海山莊地下連花園分層戶獲承接。區內大型指標洋房屋苑匡湖居，6月至今仍未破蛋。 西貢豪宅二手交投於7...
2018-09-26
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美議息前夕 十年債息扯升 在岸人民幣急挫380點子
中秋節假後內地匯市昨日復市，受中美本周一互徵關稅措施再次升級，拖累在岸人民幣（CNY）急挫380點子，兌美元逼近6.89水平，收市貶至1個月低位。 有分析認為，需要關注美國本周議息後，會否觸發人民幣跌...
2018-09-26
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西維爾快車發炮 穩拆無油「艦」
西維爾近期火力全開，不同賽事近兩場共轟十一球，前鋒賓耶達著火期間獨取五球。今晚西甲快車主場迎戰略有疲態的皇家馬德里，該隊可望延續近年對賽優勢坐和望贏，讓球主客和受讓一球「主勝」值博。（Now632台周四凌晨4:00直播） 歐霸主場5:1大勝標準列治後，西維爾上場西甲又作客6:2大炒利雲特，賓耶達兩仗入五球狀態大勇，獲主帥美程盛讚︰「他令我的工作變得輕鬆，亦令球隊得到明顯進步。」 賓耶達入球不絕 西維爾有這位法國猛將攻堅，加上有同期交出三次助攻的中場沙拉比亞提供彈藥，足以威脅有守將丹尼爾卡華積因傷缺陣和艾斯高盲腸炎休戰的銀河艦隊。 皇馬上輪西甲主場僅1:0小勝愛斯賓奴...
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直擊!上海影像博覽會
第五屆《影像上海藝術博覽會》（《PHOTOFAIRS ︱ SHANGHAI》）於上周末假上海展覽中心圓滿舉行，逾四十家參展商帶來百多位藝術家的高水準攝影作品，當中徠卡（Leica）相機帶來的合作夥伴展...
2018-09-26
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下個目標送樓畀老婆 陳展鵬愛單文柔 令佢瞓得安樂
41歲「視帝」陳展鵬日前宣佈10月中迎娶28歲落選港姐單文柔（Phoebe），他否認喺當年出任「最上鏡小姐」評判時已對Phoebe一見鍾情，強調Phoebe是對的Timing遇到對的人，他冧爆說：「娛...
2018-09-26
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社論——取票麻煩 不改善會趕客
廣深港高鐵香港段通車數天，大致暢順，但有內地客人嫌取票手續麻煩，往往要排隊成個鐘，港鐵須盡快改善，不要讓使用者的負面觀感積累，影響到高鐵所標榜的高效率形象，造成趕客效應。 高鐵通車首日，有七萬多人乘搭，比上限八萬人略少，第二日乘客跌至四萬多人，這情況應該不反映高鐵的受歡迎程度，原因是通車日特別吸引，而中港兩地並無一早宣傳售票，或不想高鐵運作初期即受考驗。另外，中港兩地旅行社一早安排好九月外遊團的交通，未把高鐵納入，所以「高鐵團」仍處於開始階段。 從過去三日的觀察，內地乘客意見較多，他們經「12306」買票，須到指定櫃位取票，首日得五個，即使昨天加至七個，不少人仍要長時間排隊...
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頭號目標——首驫一放迄終
剛周六賽事，頭場丁廄「勇冠多」被捧成兩倍大熱倒灶，馬房反而在其後的三班賽憑老來嬌「勝利寶石」擊退略超班的「京京千里」補中；另苗廄食出大三元，當中最意外是「烽煙四喜」跑快地且全程被頂在三疊，竟然可贏得跨季孖寶。以上兩件事看似沒有關連，但筆者得出的結論是，丁冠豪練馬功力雖高，但也不致於太神化，能夠開季不久便贏五W，某程度是因為馬匹來投前在上手馬房根本未得到充分發揮。事實上，丁廄的頭馬中，四W來自「勝利寶石」、「飛壹般」和「幸運神駒」，全是出自已散倉的李廄及理廄，再加上看見前理廄馬「烽煙四喜」的飛躍進步，聰明的讀者自然明白，短期內應秤高哪些馬了。 第一場五班一○○○米。「首驫」上...
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