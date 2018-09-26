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巴黎時裝周相遇 超蓮讚Baby：美美的

2018-09-26 列印
■超蓮（右）和Baby欣然合照留念。
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　　何超蓮日前到法國首次出席巴黎時裝周，「何家淑女」的氣質絕不遜現場專業模特兒。超蓮在社交網站分享不少蝦碌事件，包括因為塞車而要穿高跟鞋跑到現場，因為少着高跟鞋，絕對一步一驚心。

　　完騷後，超蓮到後台跟設計師Maria Grazia Chiuri傾談及合照，又跟潮媽Angelababy及韓星孔孝真「集郵」，她留言大讚Baby「美美的」，亦有不少網友大讚二人似樣，同樣充滿「仙氣」。

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