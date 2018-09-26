秦嵐約基仔飯聚 ﻿吳謹言﻿﻿好識冧粉絲﻿

昨日，一眾出席完TVB中秋活動的《延禧攻略》演員分別離港，飾演魏瓔珞的吳謹言於昨晨6時45分在6名保安陪同下現身機場，準備返回北京，現場有十多名粉絲等候，吳謹言對Fans的合照及簽名有求必應，非常識做。



吳謹言一見記者即笑住向鏡頭揮手，跟粉絲邊行邊傾的她被不少途人認出，爭相要求合照。問到這次行程會否太趕？她坦言實在有點趕，沒有真正在香港待過，她覺得香港粉絲好熱情，甚至超出她的預期，希望快些有新作品面世。而「富察皇后」秦嵐就約了曾合作的古巨基飯聚，更帶同蘇青及「傅恆」許凱同行。



至於「爾晴」蘇青飛返內地前出席好友所設的聚餐，意外地與國寶級歌唱家周詠琁相認，原來二人同是「中國音樂學院」的學生，屬同門師姐妹。雖然爾晴在劇中是大奸角，但周老師大讚蘇青本人溫柔隨和，與角色反差很大，而且唱歌很好聽。



