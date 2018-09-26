  • 2018年9月26日 星期三
  • 27º
  • 84%
熱門： 高鐵民族黨山竹中秋潭美

日報新聞 > 娛樂

太太誕逾5磅女兒 陳柏宇激動爆喊

2018-09-26 列印
■兩公婆急不待為剛出生的B女開設ig帳戶。
Previous Next

　　昨日，35歲的陳柏宇（Jason）榮升爸爸，太太符曉薇（Leanne）為他剖腹誕下5磅2安士重女兒，取名Abigail，Jason興奮地在社交網站上載一家三口的照片報喜，並留言說「我一見到她就忍唔住喊。Abigail， i choose u!!! (throws out pokeball)」。

　　Jason透露囡囡的英文名沒甚麼特別意思，純粹好聽，他也沒有剪臍帶，老婆生B過程不算辛苦。據知，Jason女兒比預產期提早出世逾兩星期，導致Leanne出院當日撞正Jason要到內地舉行演唱會，所以二人也頗徬徨。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd