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前年與李麗珍分手 潘源良加國再婚娶女友

2018-09-26 列印
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　　58歲音樂才子潘源良與李麗珍四度離合後於2016年分手，未及兩年昨日宣佈婚訊，於本月22日於加拿大多倫多再婚，新娘是相戀不足兩年的41歲跨媒體藝術工作者Rita，他們於當地一教堂舉行婚禮。

　　在加拿大長大的Rita，多年前在港工作結識潘源良，5年前返回多倫多定居，16年潘源良因與李麗珍分手到當地散心，二人重遇燃起愛火，視對方為生命中難得的伴侶並互託終生。據悉，李麗珍目前亦身在加拿大的溫哥華，陪伴在當地留學的女兒許倚榕。

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