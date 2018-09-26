﻿下個目標送樓畀老婆 陳展鵬愛單文柔 令佢瞓得安樂

41歲「視帝」陳展鵬日前宣佈10月中迎娶28歲落選港姐單文柔（Phoebe），他否認喺當年出任「最上鏡小姐」評判時已對Phoebe一見鍾情，強調Phoebe是對的Timing遇到對的人，他冧爆說：「娛樂圈五光十色，我會懷疑想同我一齊嘅人係咪想借我上位，但Phoebe畀到我簡單、自然感覺，佢喺我媽咪唔舒服，我最徬徨無助，情緒最低潮時徹夜陪伴及開解我，見我失眠就同我準備熱敷眼罩等我可以安睡，雖然我唔係一個熱情及擅於表達嘅人，但嗰刻好感動，好記得當晚我瞓得好冧，個人突然舒服咗好多，嗰刻心中道門就畀佢鑽穿咗。」



人逢喜事精神爽，準新郎陳展鵬在前周六晚「山竹」襲港前一刻，為深水埗老字號金行的周年晚宴擔任抽獎嘉賓，雖然只短留15分鐘，卻為老闆及全場觀眾送上驚喜，展鵬獲全場人祝福，大讚他是型男新郎，非常受街坊歡迎，他更在台上許下承諾，話明年帶埋老婆Phoebe齊齊現身跟各位見面。自公報喜訊後，好多event向他招手，甚至邀請夫妻檔拍住上賺錢，不過，他強調今次冒風雨赴會不收分文全因一個義字：「呢間鋪同我合作無間，既然打到嚟(颱風)，更加需要幫手撐場啦。」



隨時準備做老竇



早前在將軍澳置業送畀兩老的準新郎一提起老婆就好似倒瀉蜜糖咁，「下個目標係送樓畀老婆，我有叫過Phoebe專心做陳太，照顧佢一生一世係我責任，但做唔做尊重佢意見。傳聞話我要改運，娶老婆將佢私有化，要佢做我生仔機器，因為愈生愈旺我，今時今日無呢樣嘢啦，最緊要個心態係咪Ready，否則夾好時辰都係假，一樣會離婚收場，最重要我哋幸福快樂啫。O依家我進入『人夫』階段，隨時Ready做埋『型爸』，(係咪雙喜臨門呢？)等個天安排啦，有好消息自會公佈。」



女朋友寧缺勿濫



展鵬特別感激Phoebe肯嫁他呢個「失敗者」：「如果我唔失敗就唔會41歲先結婚啦，我讀書唔多，以前係波牛一個，唯獨呢行可以畀到我搏殺機會。以前我喺亞視冇人知有我存在，直至30歲過返TVB『重生』，我賣咗手頭物業套現生活費，用3年時間畀機會自己，明知自己輸唔起，所以一舉一動都唔會亂嚟，好彩喺失敗過程好知自己要乜，唔啱就寧缺勿濫，點都唔會拍住拖先！不過，自從Phoebe同我一齊之後就日日要拆彈，連佢都覺得好似過咗10年咁耐，壓力大到令佢消瘦。」



採訪：方騫平 化妝：Chole Yu 髮型：Bowie Lo @fifth salon 婚紗：Audella Bridal



攝影: @maxchanwang



