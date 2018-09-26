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﻿一見鍾情

2018-09-26 列印
一早睇中 陳展鵬為16年港姐擔任最上鏡小姐評判，他當時大讚Phoebe靚女，只係信心未夠。
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  2016年，陳展鵬為港姐擔任「星級評判」選出「最上鏡小姐」，當時他曾公開表示Phoebe係他心目中的「最上鏡小姐」，覺得她幾靚同順眼。而選美其間陳展鵬從未接觸過單文柔，之後在TVB活動上重聚，因為大家都留有深刻印象，加上又對咀型，一拍即合。
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