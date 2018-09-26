剛周六賽事，頭場丁廄「勇冠多」被捧成兩倍大熱倒灶，馬房反而在其後的三班賽憑老來嬌「勝利寶石」擊退略超班的「京京千里」補中；另苗廄食出大三元，當中最意外是「烽煙四喜」跑快地且全程被頂在三疊，竟然可贏得跨季孖寶。以上兩件事看似沒有關連，但筆者得出的結論是，丁冠豪練馬功力雖高，但也不致於太神化，能夠開季不久便贏五W，某程度是因為馬匹來投前在上手馬房根本未得到充分發揮。事實上，丁廄的頭馬中，四W來自「勝利寶石」、「飛壹般」和「幸運神駒」，全是出自已散倉的李廄及理廄，再加上看見前理廄馬「烽煙四喜」的飛躍進步，聰明的讀者自然明白，短期內應秤高哪些馬了。 第一場五班一○○○米。「首驫」上...

2018-09-26