性侵前籃球女教練罪成 標哥士比判監三至十年

周二英格蘭聯賽盃第三圈，十人應戰的曼聯在法定時間主場2:2逼和英冠打比郡，互射十二碼負7:8，但出局都不及領隊摩連奴和中場保羅普巴決裂的消息震撼。賽前已傳出狂人向全隊宣佈褫奪普巴在其任內都不會再戴上隊長臂章，他在賽後即承認此事，更隨即傳出紅魔將他掛牌出售，二人正式宣告不共戴天。 紅魔剛輪英超主場1:1被升班馬狼隊逼和，今季第三次戴起隊長臂章的保羅普巴賽後批評狂人在領先下退守的決定，後者對此深深不滿，加上他介懷這名法國中場早前向球會表示已和巴塞隆拿達成個人協議要脅在明夏離隊，遂展開反擊於賽前操練時向全隊宣佈褫奪此子擔任隊長的資格。 轉已掛牌賣普巴 普巴今仗隨即沒有披甲...

2018-09-27