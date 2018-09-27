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性侵前籃球女教練罪成 標哥士比判監三至十年

2018-09-27 列印
■標哥士比終因性侵罪成淪為階下囚。
■標哥士比被戴上手銬，由警員押解下入獄。
■康斯坦德（左）於聽判下露出笑容。
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　　現年八十一歲的美國著名黑人諧星標哥士比，今年四月被控於○四年迷姦前籃球女教練康斯坦德罪成，案件昨於賓夕法尼亞州一法院內判刑，標哥士比被判監三至十年，罰款2.5萬美元（約19.5萬港元），成為首位於反性騷擾浪潮「#METOO運動」下被判囚的名人。

　　法官奧尼爾稱標哥士比罪行嚴重，拒絕他的保釋申請，下令他即時入獄服刑。標哥士比得悉判刑後未有太大反應，隨後被扣上手銬和腳鐐，在警員押解下離開，他的發言人於判刑後批評判決帶有種族歧視。至於康斯坦德聽判後即時顯露笑容，並與同場人士相擁，部份曾指控遭標哥士比性侵的受害者更喜極而泣。圖：美聯社

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