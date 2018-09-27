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張雨綺夫妻傳衝突 中秋節驚動警察

2018-09-27 列印
■張雨綺和袁巴元婚後育有一對龍鳳胎。 資料圖片
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　　內地網媒昨日瘋傳張雨綺與第二任丈夫袁巴元，疑於日前的中秋節在上海發生爭執。

　　有指上海警方當日到場發現有男子背部受刀傷，其後列作家庭糾紛案，據悉，有人刺傷丈夫背部，留下約一厘米傷口，妻子否認涉案，警方在場未發現肇事利器。有網民昨日在網上發佈一張聲稱是警方在中秋節期間，處理有關案件情況的截圖，又指警方到場後將涉案一對夫妻帶返派出所調解。有內地傳媒就有關傳言致電張雨綺的助手，但對方未有接聽。本版截稿前，張雨綺及袁巴元方面均未有回應有關言。

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