﻿《再創》被網民批戲屎 周勵淇反擊 角色需要冇表情

周勵淇（前名周麗淇）自04年開始拍TVB劇，雖然產量唔算多，但套套擔正兼收視不俗，最近佢再喺《再創世紀》做女一，不過似乎無咁好彩，網民對她演繹富家女「Ella」唔賣帳，話佢「屎戲似足小學生演話劇」；又話佢「喊戲喊唔出連眼藥水都懶得用」。不過，周勵淇早批有此慘況，接受本報專訪時講明，「初頭20集預咗觀眾覺得冇乜表情」，仲自爆因角色太抑壓，搞到狂食嘢急肥5磅落晒塊面度慘變Pizza面，又收埋自己喪喊，角色要到後期先有得發揮，到時會化身披着狼皮嘅兔仔反擊，望大家俾啲耐性睇！



周勵淇（Niki）肯接拍因《再創》監製關樹明，正是她04年拍首部TVB劇合作的導演，而今次製作夠新鮮，拍檔又未合作過，加上角色亦跟以往角色大不同，「以往我通常做啲角色好鮮明、精靈可愛嘅女仔，但今次個角色除咗跨度好大，有成10幾年外，亦係個極度矛盾、複雜嘅角色，個故事係靠我呢隻兔仔去引啲狼群出嚟，所以我處理方法係俾個框框框住咗，要扮傻扮蠢，但係我係千金小姐俾人恰到幾慘，都唔可以表露出嚟，所以角色真係好抑壓，係一個好慘好可憐嘅角色。我預咗俾人話我咁蠢咁傻，初頭20集預咗覺得我又冇乜表情，雖然角色唔算突出，但係有咁嘅需要。」



壓力大狂食又狂喊



Niki話角色冇得好似郭晉安和林文龍可以奸到出汁咁好玩，反而成日被恰負面情緒又唔可以釋放出嚟，搞到好大壓力，仲為咗咁狂食同喪喊，「喺深圳拍嗰兩個月雖然有啲喊戲，但我角色係大家閨秀唔係吓吓可以爆喊，所以我好多時減壓，就會返到酒店喪喊，同埋係咁食嘢，搞到足足肥咗5磅，最慘係肥晒喺塊面度，上鏡自己都唔敢睇番。」不過，Niki話角色後尾會有成長，俾人恰得多會學精，但係絕對唔會變到好似郭晉安同林文龍咁奸，就算做埋女首富，都會賺錢賺得有良心，「後尾我會識得反擊，但係唔會變埋做狼，可以話係披住狼皮嘅兔仔，就好似打麻將咁，我係打亂章令佢哋捉唔到我路數取勝。」



多人追未恨嫁



講到睇見好姐妹卓韻芝出嫁咁幸福，早前又被傳媒影到在港約會內地有米藝人傅程鵬都帶埋父母同行，明年就踏入4字頭的Niki，會否勾起恨嫁的心呢？她就笑住話自己多人追，但一啲都唔恨嫁，仲話傅生只係其中一位好朋友，「因父母少時間見我，所以喺香港見朋友，好多時會帶埋佢哋去，朋友個個都見過晒家長。」她又話睇見阿芝閃嫁，自己都可以試吓，「姊妹團裏面得我係單身，但阿芝同GiGi都係同老公唔係識咗好耐，或者我都可以諗吓調轉個程序，生埋仔先結婚都未定。不過我揀男友唔睇錢，睇以往啲緋聞男友都知，只要對方溝通到就得。」



採訪：杜淑霞 攝影：李維隆 髮型：Debby@Hair 化妝：Navi Lam



服裝：Ports1961、Stuart Weitzman 場地：FUMI