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《怪獸》巨蟒預告惹爭議

2018-09-28 列印
■韓國女星金秀賢演娜吉妮引起爭議。
■娜吉妮能化身巨蟒。
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　　《哈利波特》前傳《怪獸與葛林戴華德之罪》前日公開最終預告，曾演出《復仇者聯盟2︰奧創紀元》的韓國女星金秀賢早前已於首輪預告片現身，她飾演的娜吉妮原來能化身成巨蟒，最後更成為佛地魔最喜歡的寵物和其中一個「分靈體」。

　　原著作者羅琳亦大爆隱藏了20年的秘密，原來巨蟒就是娜吉妮的化身！令不少網友十分驚喜。但同時有網民批評該片由亞洲人演當上「白人奴隸」的娜吉妮，有歧視之嫌。羅琳則指，娜吉妮是來自印尼傳說中的魔法生物，亞洲人演這個角色合情合理。

圖：預告片截圖

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