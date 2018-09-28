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珍妮花《黑鳳凰》疑遭「賜死」

2018-09-28 列印
■Sophia受黑暗力量影響終變「黑鳳凰」。
■珍妮花盛傳最後一次演「妖后」。
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　　荷里活電影《變種特攻：黑鳳凰》昨公開首次預告，故事承接《變種特攻：天啟滅世戰》十年後，講述Sophia Turner飾演的變種人Jean Gray，與一眾變種人在一場外太空救援任務中，被太陽火燄擊中太空船，令Jean意外被一種黑暗力量影響，逐漸化身為「黑鳳凰」的過程。

　　另外，導演Simon Kinberg曾透露有一重要角色會死在「黑鳳凰」手上；預告片中可見「X教授」占士麥艾禾、「藍獸」尼古拉斯侯特、「雷射眼」泰舒利頓等冒雨出席喪禮，讓外界盛傳「被賜死」的就是「妖后」珍妮花羅倫斯。事實上，珍妮花曾表示不喜歡特技化妝拒絕再演妖后，故這次可能是她最後一次扮演「妖后」一角。

圖：網上截圖

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