合作聲演動畫夠默契 ﻿衛詩雅﻿﻿爆陳家樂多女冧﻿

動畫電影《尋找小腳八》搵來默契十足的好拍檔陳家樂與衛詩雅(Michelle) 配音，分別聲演年輕、誠實又善良的雪怪米高及美紫。Michelle坦承：「好難搵到一個好似陳家樂咁了解我嘅人，佢會估到我下秒做乜。」至於家樂眼中，Michelle係撻唔著嘅女神：「我哋太熟喇，唔會有肉麻嘅驚喜，冇可能演變成情侶。」採訪：方騫平 髮型：Lupuschui@orient4 服裝：COS (衛詩雅)



髮型：Kenrick Siu @fifthsalon 服裝：suitsupply (陳家樂) 場地：星影匯



處女配音，圓了衛詩雅的夢想：「入行即同公司提出好想配吓卡通片，終於得償所願，因為想做人類以外嘅嘢，除卡通片外好難有呢啲機會，而小時候鍾意睇卡通片。第一次配音頭半小時好辛苦，好有壓力，導演猛話我唔夠，要拋出嚟，拋遠啲，唔止係大聲，要Energy，初時完全唔明白係乜，好彩有得睇家樂嘅配音片段，原來力量要高，自己用喉嚨講嘢，唔識用丹田發力，好多對白又快又急，要做到唔易，真係上到寶貴一課，配音同拍戲係兩門藝術。」



家樂早於10年前剛入行時已配過動畫《猩戰前傳》，當時聲演其中一隻馬騮，對白唔多，未算感受到真正配音工作，今次學到好多嘢。對於由配角升呢做主角，家樂有點怕醜，「又唔係咁講嘅，多謝導演搵我聲演，可能佢覺得我性格同大腳八相似，比較正能量。」詩雅指「美紫」係道理王，角色性格較似家樂，她就似米高簡單、易信人。陳家樂卻說：「因為我有求真精神啫。」詩雅從來唔覺自己係女神，「入咗行識人機會唔多更加難拍拖，我同陳家樂係冇可能，只可以做最佳拍檔，我哋太friend，知道對方太多秘密，似家人咁，失去咗肉麻感覺。不過，家樂唔會單身好耐，佢係新一代男神，好多女仔望見佢會心心眼。」



