五子廿載情好難得 ﻿鄭伊健﻿﻿冀望「黃金兄弟」長做長有﻿

相隔18年，《古惑仔》系列五子鄭伊健、陳小春、謝天華、錢嘉樂及林曉峰再次合體，攜手拍攝曾志偉監製、錢嘉樂執導的新片《黃金兄弟》。今次五位古惑佬變身僱傭兵，在恩師「曹Sir」（曾志偉飾）的帶領下為正義而戰。重點當然離唔開戲中金句「做兄弟有今生，有來世」，當問到五人係咪情比金堅？戲中「大佬」鄭伊健抵死笑說：「又要黃金，又要兄弟！」「黃金兄弟」拍住搵銀，錢嘉樂期望長做長有。採訪：方騫平 攝影：李維隆 場地：帝都酒店



鄭伊健、林曉峰、錢嘉樂髮型：John Chung @Barbieri Privata 化妝：Will Wong @ WiLL makeup 陳小春、謝天華 髮型：EchoWan@Headquarters 化妝：Eleena Yu



電影《黃金兄弟》耗資超過兩億，分別到匈牙利、日本、黑山、台灣、內蒙古等地取景，前後拍了十一個月，係自編自導自演錢嘉樂嘔心瀝血之作，伊健自然讓位比錢導做「大佬」，伊健笑說：「近期由錢導成為召集人，經常約我哋出嚟食飯分享成果。」「大佬」錢嘉樂唔覺有壓力，他說：「設計動作鏡頭方面，我會衡量每個兄弟特性，表現唔好就唔好勉強，始終佢哋係半途出家。」



天華係「問題中年」



錢導又爆謝天華係「問題中年」：「廿年前佢做群戲多，但O依家係主角，佢當自己第一男主角O架。」語畢，兄弟門群起圍攻謝天華，伊健笑說：「睇佢着成咁都知！」林曉峰（Lo）繼續取笑：「佢個格擺出來都係（主角），戴金錶襯金煲呔！我哋嚟睇戲咋！」天華即尷尬解釋說：「都係對角色了解多啲啫，有疑問梗係問導演啦。」不過錢導大讚個個有進步，阿Lo加插愛情線；雙男一的伊健和小春則大顯身手，尤以伊健戲中大佬角色更難做，要拿揑得好，沉著應戰；火爆小春比以前好睇。



錢導坦言以前少聚頭，現在一年食幾十餐飯，算係大家有生以來最了解的時候，感情比做演唱會時更好。伊健同意說：「尤其娛樂圈好短暫，做完嘢大家四散好少一齊再合作，今次算係突破自己夢想。」嘉樂說：「好似伊健、小春拍時受傷，我好擔心；見志偉摑小春一巴，我會好失落；聽到天華再做老竇，我哋真係好戥佢開心。呢啲係男人與男人間嘅情愛，所以好享受拍攝過程，希望下部戲都係環繞講兄弟情。」小春笑說：「咁下部叫《黃金兄弟之上契》喇，因為下世我哋都要做兄弟！」



