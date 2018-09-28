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父母離世頓失歸屬 63歲費玉清宣佈明年引退

2018-09-28 列印
■費玉清突宣佈明年退休，令歌迷大為震驚。 資料圖片■陳煒以露肩裝出席煞科宴。
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　　63歲的台灣歌手費玉清（本名張彥亭）昨日突然公開親筆信，宣佈於明年5月完成台北、高雄的告別演唱會後退出演藝圈！費玉清17歲參加比賽出道，在演藝圈闖蕩46年，曾和哥哥張菲合作主持《龍兄虎弟》，又與周杰倫合唱《千里之外》成人氣歌曲。

　　費玉清在信中表示，「一路走來感到非常知足、感恩，但卻忽略了身旁的人事物，隨着雙親去世，我頓失了人生的歸屬，沒有了他們的關注與分享，絢麗的舞台讓我感到更孤獨，掌聲也填補不了我的失落……」費玉清亦感到，這就是他該停下的時候，經過百般掙扎，終於不捨地宣佈舉辦告別演唱會，亦是自己最難面對的一次演出！

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