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﻿暖男廚房

2018-09-28 列印
■Tarzan（右）話呢碟大蝦意粉，可以媲美星級意大利餐廳呀！
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　　喺英國讀完大學就返港幫屋企打理家族生意嘅Tarzan，日前中秋節大顯廚藝，下廚煮大蝦意粉，被好友狂讚好味。其實今年情人節，Tarzan試過整「麥樂雞花」送畀女友JW，好花心思冧女。
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