新歌發放開心正能量 ﻿鍾舒漫﻿﻿好想搵個人攬吓﻿

34歲的鍾舒漫（Sherman）09年推出《給自己的信》唱到街知巷聞；15年跟拍拖兩年的吳浩康分手，出道10年飽經磨煉，Sherman坦言變得愈來愈強壯同開心，總之做人最緊要開心，因而唱出新歌《開心節》發放正面思想，希望感染更多人如她般無時無刻都能自High。採訪：方騫平 髮型：Eas Fu 化妝：Zoe Fan 地點：Mustard Seed



新歌《開心節》構思源於動畫電影《魔髮精靈》（Trolls），片中身處神奇世界的魔髮精靈日日都好開心，到時到候就會攬吓身邊人，Sherman有所啟發，覺得人愈大，開心指數就愈低，就算生日都唔想慶祝，反觀小時候就算去運動會都會開心半日，原來開心係一種選擇，要識得開心，所以填詞人陳詠謙填了這份歌詞提醒大家不用擇日都可以開心地慶祝：「初出道時我係偏向負面態度，小小事就覺得自己好差好廢：『死啦呢次…』仲會唔開心好耐，依家識得自娛，會喺屋企開P，會自言自語，形容緊自己做緊乜，如整緊嘢食，我會話：『首先放乜，跟住…唔係喎…應該…』呢個行為我唔覺得有問題，係代表我好投入自己嘅世界。」不過，她強調，就算有幾灰，從冇想過放棄做歌手，因為她有信念，而且好喜歡手上工作。



唔會收兵



問到有男朋友是否會更開心？她即時點頭：「當然開心啲，始終有多個人分享，大家可以任意攬吓，我好想搵個人攬吓，因為好鍾意身體接觸。唔知係咪太『宅』，出去做嘢來來去去都係對住嗰班人，冇機會識男仔，而且我男仔頭性格，唔識小鳥依人，更加唔使人保護，冇謂嘥人時間唔會收『兵』，依家冇人追我！呢方面順其自然啦，我相信上天好快有安排。」不過，因為她怕醜，無膽唱出等愛的心聲。



