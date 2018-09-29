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下月推新國語碟 ﻿容祖兒回味初出道傻勁﻿

2018-09-29 列印
■Joey舉手投足散發星味。
■這張黑白晒長腿照，Joey非常滿意。
■赤足跳舞，有文青feel。
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　　容祖兒（Joey）久違6年，籌備兩年的新國語專輯《答案之書》將於10月19日強勢推出。今次Joey以幾近素顏的「歸零」狀態，由攝影大師邵亭魁掌鏡，大膽採用黑白模式拍攝封套，凸顯Joey把心境帶回到初出道的1999年。

　　容祖兒（Joey）為了籌備新專輯，飛往台灣不下廿次，她強調《答案之書》就像齣音樂劇，但拆開來都是獨立短片，走過19年成長路，她在新專輯不再刻意強調「厲害」，而更重視「陪伴」功能。她表示想對99年初出茅廬的「容祖兒」說：「謝謝你，一直這麼堅持與努力；我真的很想念當時不顧一切往前衝的傻勁。」

　　Joey本來擔心自己近乎零妝是否「撐得住」，但當看到攝影大師邵亭魁把她拍得純淨天然，其中一張坐在木椅大騷美腿，又盡顯文青風，她開心笑說：「哇！90後耶！」

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