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產後首度復出舞台 方皓玟撐RubberBand尾場

2018-09-29 列印
■RB四子望借演唱會向尊敬的音樂人致敬。
■方皓玟為好友獻出「產後第一次」。
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　　RubberBand前晚的尾場演唱會，得到方皓玟產後首次公開亮相擔任表演嘉賓，當主音6號感謝方皓玟撐場時，表示希望無影響到她的BB。

  方皓玟笑言的確有影響，因BB比預產期提早出世，及透露12月會出新歌。事後成員們都大讚新手媽媽為人仗義，肯為他們獻出「產後第一次」。另外，當晚成員們特別感觸，6號多謝太太時忍不住嗚咽，就連唱和音的小肥被道謝支持時也有感動落淚。

  談及以《囂張》一曲悼念盧凱彤，泥鯭認為冥冥中自有玄機，並指早前在鼓的旁邊放了一本盧凱彤做封面的雜誌，至今發生對方的不幸消息，希望借演唱會向尊敬的音樂人致敬。

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