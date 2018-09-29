  • 2018年9月29日 星期六
  • 31º
  • 53%
熱門： 港珠澳橋通車老鼠傳人吳偉漢戊型肝炎港獨

日報新聞 > 娛樂

毛舜筠變巨胸令阿女尖叫

2018-09-29 列印
■毛姐拍賀歲歌舞片好開心。
Previous Next

　　毛舜筠昨日接受ViuTV節目訪問，講到最近拍賀歲歌舞片《你咪理，我愛你！》，毛姐謂拍得很開心：「套戲有10個故事，我演其中4個，是4個不同角色，年齡約40至60歲。其中我最喜愛的是長髮大波妹，以前都扮過，但今次造型比較貼近現實，再配合長頭髮，我很喜歡！（要裝假胸？）要，只是裝少少。（有給兩個女睇過嗎？）細女不在香港，我傳相給她看，兩姊妹係咁尖叫，覺得好好笑。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd