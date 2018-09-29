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親友飯敍個半鐘 ﻿鍾楚紅﻿﻿狂摷銀包畀貼士﻿

2018-09-29 列印
■紅姑一出門口已經開袋摷銀包。
■紅姑間唔中會出席商業活動，你睇佢靚到呢。
■搵足幾分鐘，紅姑終於搵到心儀紙幣。
■Sammi同甘比去睇紅姑相展，Sammi拍片介紹仲話「得9張作品嘅作品展，一眼睇晒，其實都唔使嚟，三秒就睇完。」
■紅姑去睇劉嘉玲套舞台劇《奪命証人》。
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　　鍾楚紅(紅姑)講明唔會再拍戲，但仍然會出席公開活動見吓朋友，如早前就去捧老友劉嘉玲場，睇佢套舞台劇《奪命証人》。雖然仲有兩年就六十歲，但紅姑完全接受自己慢慢變老，強調自然嘅重要性，所以紅姑個樣一啲都唔膠，風韻猶存屬至尊級五十路索Auntie。日前晚上，紮咗條辮仔嘅紅姑同親友去中環陸羽食飯，飯聚個半鐘就離開，紅姑企係門口係咁摷銀包，原來佢要畀貼士代客泊車哥哥。　採訪︰梁志明、張詠森

　　紅姑好鍾意影相，四年前先後喺香港同台灣開過攝影展，而月初就喺灣仔再度開只有九張相的「Cherie Chung Pour Studio 22」攝影展，鄭秀文同甘比都有去撐場。作品分為普羅旺斯同教堂兩個主題，全以法南嘅靚靚景物為主。相展剛完結，想睇惟有等下次。

紅姑好有心

　　當晚，素顏紅姑同親友現身中環，雖然着得好casual街燈又暗，但艷光嘅嘢真係遮都遮唔住，一眼望到紅姑落車再入陸羽，個半鐘後眾人滿足離開，見紅姑一出門口就不斷摷銀包，原來要搵紙幣畀泊車哥哥做貼士。

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