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張雨綺離婚後現身 否認與前夫因財失義

2018-09-29 列印
■張雨綺重申離婚是與前夫袁巴元協商後決定。資料圖片
■張雨綺被攝得離婚後開工的相片。網上圖片
■張雨綺和袁巴元日前宣佈離婚。資料圖片
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　　張雨綺前日透過經理人在社交網宣佈，與第二任丈夫袁巴元協議離婚。

　　昨日有網民分享聲稱是她錄影綜藝節目的相片，可見身穿白裙登場的張雨綺神態自若，精神不俗，等候拍攝期間亦不時低頭玩手機及保持微笑，心情看來似乎沒有受婚變事宜影響。

　　昨日有網民爆料指張雨綺和袁巴元「為錢離婚」，張雨綺工作室昨晚就種種流言在微博發表聲明駁斥，指網上關於張、袁離婚的原因傳聞，「均為惡意抹黑不實內容」，一段婚姻的結束是兩人共同商議的結果，過程中雙方均有責任，「如今緣盡於此，請為他們保留最後的美好，不要再惡意揣測和抹黑」，對於肆意造謠者，張雨綺工作室方面保留追究法律責任權利。

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