另外，最近又傳出與劉愷威鬧婚變的楊冪，昨於西班牙聖塞瓦斯蒂安電影節宣傳新作《寶貝兒》，有外國傳媒攝得她一臉「殘樣」，但她的工作室發放的照片則看來「仙氣」十足，有網民指有「天淵之別」。圖：路透社
性感亮相倫敦首映 Gaga送吻 畢列照單全收
另外，最近又傳出與劉愷威鬧婚變的楊冪，昨於西班牙聖塞瓦斯蒂安電影節宣傳新作《寶貝兒》，有外國傳媒攝得她一臉「殘樣」，但她的工作室發放的照片則看來「仙氣」十足，有網民指有「天淵之別」。圖：路透社
居彩雲邨 鼠患嚴重 老鼠肝炎傳人 全球
首宗港男中招 香港爆發全球首宗老鼠傳人的戊型肝炎，公共衛生急響警號！「病毒偵探」袁國勇教授經追查後，發現一名居於黃大仙彩雲邨的男子染上只在老鼠身上存在的「C物種」－戊型肝炎病毒，但難以確定其感...
2018-09-29
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李克強下令落實防控 吉林再爆非洲豬瘟
中國農業農村部新聞辦公室昨天發佈通報，吉林省松原市長嶺縣發生一宗生豬非洲豬瘟疫情，這已是內地自八月三日以來爆出的第二十六宗疫情。農業部通報又說，疫情發生後，農村部立即派出督導組前往當地協助。國務院總理李克強於周四（二十五日）主持召開常務會議時提及地方政府要嚴格落實防控責任，對轄區內動物防疫工作負總責。 根據發佈，中國農業農村部接到中國動物疫病預防控制中心報告，經中國動物衞生與流行病學中心（國家外來動物疫病研究中心）確診，吉林省松原市長嶺縣一養殖戶發生非洲豬瘟疫情。該養殖戶存欄生豬四十四頭，發病八頭，死亡三頭。 直到昨天，中國內地已經發生二十六例非洲豬瘟疫情。 農業部通報又說...
2018-09-29
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鞋頭尖鑲15克圓鑽 售價1.3億的高跟鞋
雖然高跟鞋是女孩的恩物，但價值一億元的高跟鞋卻不是每人都負擔得起。杜拜一個時尚品牌昨天展出一雙號稱全球最貴的鍍金細高跟鞋，上頭鑲有數百顆鑽石，光彩奪目，要價令人咋舌，要一千七百萬美元（約一點三億）。提供珠寶的Passion Jewellers執行長卡拉強達尼（Hemant Karamchandani）表示：「杜拜是百萬和億萬富豪之城，我們將這裏和整個波斯灣地區視為潛在市場。」 據「每日郵報」報道，在全球部份主要時尚品牌難以賣出高端服裝之際，時尚品牌Jada Dubai今天展示一雙鍍金皮製細高跟鞋，上頭鑲有眾多閃亮鑽石。兩隻鞋的尖頭處附近，還各有一顆十五克拉的D級無瑕圓形鑽，...
2018-09-29
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紅山半島複式享山海景
大潭豪宅紅山半島坐落在白筆山道，依山面海，面向大潭灣。是次介紹單位為複式連天台，面積2455方呎，五房連一套房間隔，向東南，享山海雙景。據悉，業主曾以過千萬裝潢單位。 紅山半島位於大潭白筆山道...
2018-09-29
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恒指連跌五月 本季挫逾千點
於本月兼第三季最後一個交易日，加上即將迎來三日假期，港股窄幅上落。恒指收市升72點或0.26%，報27788點，第三季累跌1166點或4.03%；國指則升78點或0.72%，報11017點，第三季累跌...
2018-09-29
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王牌決藍勝紅
下周歐聯戰火重燃之前，今晚歐洲各大聯賽率先上演連場大戰，其中重頭戲莫過於英超車路士主場惡鬥利物浦。藍獅翼鋒夏薩特愈踢愈勇，獲隊友巴克里盛讚超越C朗拿度和美斯成「世一」，相反紅軍射手穆罕默德沙拿開季以來腳風不順。兩軍王牌一起一跌，車路士可望四天內雙殺紅軍，主勝無問題。（Now621台周日凌晨0:30直播） 香港球迷尊稱夏薩特為「夏世三」，指其戰鬥力排在C朗及美斯之後。不過，此子今季英超六戰貢獻五球兩助攻，上場聯賽盃第三圈後備上陣更攻入金球，領軍作客2:1反勝利物浦晉級，表現勇猛，中場巴克里直言他已是「夏世一」：「我認為他已超越C朗和美斯，尤其他踢法比後兩者無私得多。」...
2018-09-29
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完美進化 4代Apple Watch
大家眼裏別只有iPhone XS/XS Max，其實Apple同期還帶來了Apple Watch Series 4，經歷四代進化，新錶不但換上更大的圓角全熒幕，操作變得爽快，多元化的運動健身與健康監測...
2018-09-29
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中環出沒無人識 唔夠「公廁論」 馮盈盈Hit 應屆港姐冠軍陳曉華扁嘴敗走
外貌甜美嘅出爐港姐冠軍陳曉華（Hera）一夜成名，但人氣絕對唔夠16年冠軍馮盈盈囉，皆因前排FYY（馮盈盈）嘅「公廁論」一出搞到滿城風雨，惹嚟港姐前輩狂插，但網民就勁Buy！日前傍晚，高大Hera晒長...
2018-09-29
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巴士的點評——根不深，葉茂又如何？
強颱風「山竹」過後超過一星期，四處仍然見到被吹得東歪西倒的樹木，在等待清理。 我家附近的馬路旁原本有四棵長了十多年大榕樹，樹冠茂密，每到黃昏時分，會有大量雀鳥回巢，吵得不得了，路過你就會明白甚麼叫「鳥噪」。但「山竹」過後，四棵大榕樹倒了三棵，不是連根拔起，便是攔腰折斷，令人十分惋惜，為何長得這麼漂亮的大樹，遇風即倒？偏偏那些樹冠不大，長得高高的棕櫚樹，卻完好無缺，不禁讓人想起「樹大招風」和「根深葉茂」這兩句成語。 這幾棵榕樹的樹冠很茂盛，但根部卻長不深。生長在城市中的樹木，會受到很多限制，除了地底下有很多管道設施之外，地面上也鋪設了磚塊，阻礙了樹根的生長。樹冠很大，樹大招風...
2018-09-29
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馬場浮世繪——莫雷拉今起日本再客串
前香港冠軍騎師莫雷拉，將於今日起展開在日本的第二個客串期，直至下月二十八日為止。今、明兩日賽事，他均會在東京策騎八駒，合共上陣十六場。莫雷拉上月份在北海道客串期間，合共贏出三十一場頭馬，深受當地練馬師和馬主歡迎，故相信在今趟客串期內，莫雷拉仍不愁寂寞。 馬場浮世繪
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