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性感亮相倫敦首映 Gaga送吻 畢列照單全收

2018-09-29 列印
■Gaga性感登場甚風騷。
■Gaga當眾吻畢列谷巴。
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　　美國天后歌手Lady Gaga和畢列谷巴昨日在倫敦出席合作的新片、早前在威尼斯電影節大獲好評的《星夢情深》首映禮，Gaga與畢列繼續攜手宣傳，Gaga亦甚識做，除了以性感Look登場外，更再度當眾向畢列送吻，畢列亦欣然照單全收！該片電影主題曲《Shallow》的MV昨亦告曝光，當中有不少電影片段，包括畢列與Gaga咀嘴的鏡頭。

　　另外，最近又傳出與劉愷威鬧婚變的楊冪，昨於西班牙聖塞瓦斯蒂安電影節宣傳新作《寶貝兒》，有外國傳媒攝得她一臉「殘樣」，但她的工作室發放的照片則看來「仙氣」十足，有網民指有「天淵之別」。圖：路透社

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