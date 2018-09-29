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高Ling減磅不介意上圍縮水

2018-09-29 列印
■身形清減不少的高Ling，最開心是練出「馬甲線」。
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　　高海寧（高Ling）昨以露腰裝出席活動，她坦言拍完《C9特工》後對武打戲產生興趣，「我有做開運動，自覺手腳靈活，豈料拍攝初期仍遭武指批評太滋油兼慢手慢腳，三個月後終獲武指讚我有進步。」

　　雖然在新劇《殺手》不用打，但高Ling自爆要做「清道夫」：「我小時候喜歡讀生物學，最鍾意劏青蛙老鼠，監製度身訂造一個清道夫角色給我，殺手殺人後我負責執屍。早前拍了死豬及內臟場面，天氣熱引發的臭味最難頂！」她為了該角色而減磅，最開心是練出「馬甲線」，亦不介意上圍會否縮水。

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