  • 2018年9月29日 星期六
  • 31º
  • 53%
熱門： 港珠澳橋通車老鼠傳人吳偉漢戊型肝炎港獨

日報新聞 > 娛樂

﻿FYY多人Buy

2018-09-29 列印
■麥明詩力撐拍檔盈盈，指批評者妄下判斷膚淺。
■盈盈（左）將港姐與「做雞」和「公廁」拉上關係，引嚟港姐前輩不滿。
Previous Next

  馮盈盈自主持《後生仔傾吓偈》後，其真性情好受歡迎。前排，FYY於節目討論「港姐嫁有錢人」又再爆seed，佢回應6號「如果男仔入贅就畀人話食軟飯。」時激動話：「如果我哋嫁畀有錢人，就畀人話睇死佢啦！想釣金龜啦！係雞！係公廁！」結果被2010年季軍莊思明力斥「好Cheap」，好拍檔麥明詩開po力撐，其後連落選「黑面港姐」工藤佑采都加把口寸思明，思明即還擊指有人抽水，火藥味

極濃！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd