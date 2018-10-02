  • 2018年10月2日 星期二
  • 27º
  • 63%
熱門： 港珠澳橋通車老鼠傳人吳偉漢戊型肝炎港獨

日報新聞 > 娛樂

《蝕日》監獄暴動夠逼真

2018-10-02 列印
■張智霖、王陽明在監獄實景拍足一星期。
Previous Next

　　由張智霖、王陽明主演的ViuTV網劇《蝕日風暴》，早前於香港拍攝的一場監獄暴動場面，為求效果逼真，耗資達7位數字拍攝。劇組不但選用實境，還動員超過數百位台前幕後工作人員，更出動多名「警員」、「獄警」和「防暴警察」，以及多輛警車救護車，拍足一星期，幾可亂真。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd