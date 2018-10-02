暫無再婚計劃 家燕姐認姊弟戀12年

薛家燕、吳業坤和王灝兒等前晚為TVB節目《流行經典50年》錄影，家燕姐承認跟小10多歲男友相戀12年，她直言不會再婚，因為年紀大，今年12月開演唱會後要抽時間陪家人和喜歡的人。她說：「人生要有啲空間，其實有啲內疚。今年聖誕節會去旅行開心吓，原本想去歐洲，但大女石祐珊話可能好多地方唔開暖氣好凍，要再度地方。」



記者提議她去拉斯維加斯閃婚，家燕姐表示：「我唔知，唔知發展成點，最緊要兩個人開心。」她直認子女初時擔心，因男友細過她，但後來發覺男方幾好也放心，又指男友未結過婚。家燕姐講到男友冧招，笑認自己大懵，如遇到不開心或勞氣事，男友會分析，比她更成熟。她又讚男友夠浪漫，「每年我生日佢都記得，仲會一個月前安排，但佢生日我唔記得。」但她表示演唱會叫男友睇騷，但希望低調一點。



