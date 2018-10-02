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澄清未授權辦展覽 Eason已向警方備案

2018-10-02 列印
■Eason早前宣佈月底開慈善音樂會。資料圖片
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　　陳奕迅（Eason）日前宣佈月底舉行慈善音樂會，掀起撲飛潮。近日社交平台專頁上出現一個名為「不一樣的陳奕迅作品研究展」，令粉絲誤會與該慈善騷有關，吸引超過2萬人留言訂飛。

　　Eason公司昨發嚴正聲明，澄清未授權及與該公司合作，並會保留一切法律權利。後來，主辦研究展的單位亦發聲明，解釋這是一個由粉絲發起的民間展覽。另外，Eason經理人甘菁菁受訪時，稱已向警方備案及通知海關，希望粉絲不要誤會是官方主辦的活動。

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