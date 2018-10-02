﻿馮德倫人肉速遞返港 舒淇快閃巡舖 心急見老公

現年42歲嘅舒淇，16年9月3日同Honey馮德倫攜手發放婚照宣佈喜訊，婚後唔少人都關心佢幾時生仔。直至去年尾，人妻宣佈暫時停工調理皮膚敏感兼要養好身體，即有指佢ready生B。舒淇將幕前工作減慢腳步；老公Stephen卻愈戰愈勇，其監製兼執導嘅美劇《荒原》（Into The Badlands）已拍到第三季，早前Netflix亦邀請佢執導新劇《Wu Assassins》（暫名：五行刺客）頭兩集。人夫待《Wu》劇上月初煞科後，馬上飛返港慰妻。
呢排，小別勝新婚嘅舒淇和Stephen甜蜜共對逾半個月。日前下午4時，淡妝馮太戴帽戴口罩遮樣，低調現身金鐘太古廣場。原來佢有份投資嘅自家品牌KiKi茶首度進軍香港，加上全球獨家，老闆娘自然好緊張，連日偕助手到新店秘密巡舖。見人妻離遠倚欄杆視察新舖生意，關心業務同時亦好忙咁玩訊息，間中露出冧樣，一睇就知和丈夫傾「蜜偈」啦！逗留幾分鐘，見到新舖排晒長龍，舒淇一身鬆晒，就偕助手快閃，上七人車走人。
開心玩狗 型佬洩春光
另一邊廂，好耐無留港嘅Stephen日前亦抽空約友人去大坑茶檔gathering。當日下午3時許，Stephen慣性戴cap帽遮半個樣先出街。見佢一見女友人隻可愛狗仔，即興奮抱起攬攬，更忘形致露股罅都懵然不知。佢和一男一女友人坐茶檔齊飲嘢勁吹水，靚仔人夫不時笑晒口露出招牌酒窩O添！最後傾足逾兩小時，一行人才分道揚鑣，各自取車離開。
採訪 : 張詠森梁志明、李維隆