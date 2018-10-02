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﻿馮德倫人肉速遞返港 舒淇快閃巡舖 心急見老公

2018-10-02 列印
■有指富婆舒淇年中以原名林立慧斥資1.27億購入西半山一個二千幾呎複式戶做愛巢。日前老闆娘低調去金鐘巡舖，傾「蜜偈」勁sweet。
■另一邊廂，馮德倫（左）趁太太連日去巡舖，就約友人落大坑茶檔吹水，心情勁靚。
■44歲童顏人夫抱狗時，春光乍洩。
■馮德倫hea足兩小時才捨得走，先送友人上車，然後獨自取車離開。
■老闆娘拉下口罩和助手離遠視察新店業務。
■舒淇叫四眼女助手去舖頭買嘢飲監測品質，惜人龍有成30人，唯有call對方折返。
■上周六(9月29日)，舒淇飛咗去英國，仲去咗車路士主場睇車仔對利物浦嘅英超大戰。
■16年9月，馮德倫於捷克執導新片《俠盜聯盟》時，與擔任女主角嘅女友舒淇閃婚。
■上月才開張嘅香港店，舒淇喺個人網誌做人肉生招牌。
■順利打入外國市場嘅Stephen，月前執導新劇《Wu Assassins》。
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        相識廿年、拍拖4年嘅舒淇和馮德倫(Stephen)，前年9月初在布拉格拍攝電影《俠盜聯盟》時，突自爆婚訊，轟動全城。轉眼到咗二人結婚兩周年嘞！日前Stephen執導完Netflix新劇《Wu Assassins》即「人肉速遞」返港陪愛妻慶祝。日前下午，戴帽密冚靚樣嘅舒淇偕女助手現身金鐘太古廣場，低調巡新舖。不過見人妻忙玩語音訊息，逗留不足十分鐘就快閃走人，似係約咗老公仔Stephen趕下場「神秘約會」囉！

        現年42歲嘅舒淇，16年9月3日同Honey馮德倫攜手發放婚照宣佈喜訊，婚後唔少人都關心佢幾時生仔。直至去年尾，人妻宣佈暫時停工調理皮膚敏感兼要養好身體，即有指佢ready生B。舒淇將幕前工作減慢腳步；老公Stephen卻愈戰愈勇，其監製兼執導嘅美劇《荒原》（Into The Badlands）已拍到第三季，早前Netflix亦邀請佢執導新劇《Wu Assassins》（暫名：五行刺客）頭兩集。人夫待《Wu》劇上月初煞科後，馬上飛返港慰妻。

　　呢排，小別勝新婚嘅舒淇和Stephen甜蜜共對逾半個月。日前下午4時，淡妝馮太戴帽戴口罩遮樣，低調現身金鐘太古廣場。原來佢有份投資嘅自家品牌KiKi茶首度進軍香港，加上全球獨家，老闆娘自然好緊張，連日偕助手到新店秘密巡舖。見人妻離遠倚欄杆視察新舖生意，關心業務同時亦好忙咁玩訊息，間中露出冧樣，一睇就知和丈夫傾「蜜偈」啦！逗留幾分鐘，見到新舖排晒長龍，舒淇一身鬆晒，就偕助手快閃，上七人車走人。

開心玩狗 型佬洩春光

　　另一邊廂，好耐無留港嘅Stephen日前亦抽空約友人去大坑茶檔gathering。當日下午3時許，Stephen慣性戴cap帽遮半個樣先出街。見佢一見女友人隻可愛狗仔，即興奮抱起攬攬，更忘形致露股罅都懵然不知。佢和一男一女友人坐茶檔齊飲嘢勁吹水，靚仔人夫不時笑晒口露出招牌酒窩O添！最後傾足逾兩小時，一行人才分道揚鑣，各自取車離開。

採訪 : 張詠森梁志明、李維隆



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