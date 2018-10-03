方媛遮肚晒腿幫城城谷戲

郭富城連日來忙於為主演新作《無雙》四出宣傳，昨晚聯同周潤發等在港出席首映禮；雖然電影明日才正式上映，不過方媛為支持老公，就親到內地的戲院搶先欣賞老公的演出！



方媛亦有和戲院內海報上的發哥及城城「合照」，之後在社交網分享相片並留言大讚該片「超好看」，甚為乖巧兼落力地幫老公宣傳新戲，難怪獲城城錫到燶，他日前在港受訪時，極力否認方媛和郭媽媽不和的傳言，並強調家庭生活甚和諧，絕無「婆媳不和」！另外，盛傳已懷第二胎的方媛，穿上鬆身冷衫配熱褲，遮掩腰部線條，但一雙靚腿亦甚搶鏡。



