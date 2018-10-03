提名金馬女配角獎 惠英紅完全冇壓力

惠英紅憑電影《翠絲》入圍今屆金馬獎女配角獎，她前晚剛從杭州返港，昨現身電視城開工。講到「超班」角逐女配獎，小紅姐稱不要這樣說，又謂今屆對手很強，加上她於該片中戲份不重，若然不「降級」提名恐怕連五強都不入。



小紅姐表示已拿過影后及女配角獎項，所以完全沒有壓力，到時會以高貴打扮出席頒獎禮。對於姜皓文未能憑《翠絲》入圍男主角，問會否感到可惜？她稱黑仔的運氣是差一點，但今年的影帝人選很強，加上該片是小品另類題材較蝕底；又覺得拎獎要看很多因素，正如她認為參演的2011年版《倩女幽魂》是超班作品，最後也取不到獎項。



