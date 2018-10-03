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﻿打孖開戲

2018-10-03 列印
■拍攝《多功能》以嚟，千嬅不時po和朱晨麗及陳煒（右）合照，力證拍劇變好友。煒哥亦力撐千嬅準時、專業冇NG。
■周日下午，穿上白裙、好靚嘅千嬅，與柏豪先喺中環鬧市拍攝疑似結局嘅「重遇戲」。
■千嬅坦言遇上好對手、好劇本，故就算幾辛苦都要同期開拍《麥路人》，更首度跟郭富城（左）合作。
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　　千嬅上月首度跟影帝郭富城合拍新戲《麥路人》，由於同時開拍《多功能》，千嬅坦言連續4組拍攝，「On Call 48小時」無覺好瞓。
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