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③張靜茵自詡身形完美 信心爆棚誓摘亞姐后冠

2018-10-04 列印
■③張靜茵（左）好有信心，稱現時的身形堪稱完美！
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　　昨日《2018亞洲小姐競選》10名候選佳麗，進行試戴冠亞季后冠活動。冠軍后冠由③張靜茵試戴，她表示並不迷信，不怕「試戴魔咒」失落冠軍。談到港區決賽將於周日(本月7日)舉行，張靜茵信心十足，謂現時身形堪稱完美。其身旁的⑨李芷菱上圍豐滿，已吃得清淡積極瘦身。問她可會再力谷更搶鏡，她笑說只要瘦到中、下圍，上圍望落就更加好，無打算豐胸。

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