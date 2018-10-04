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子華撐《無雙》首映 ﻿發哥：﻿﻿我鍾意城城個女﻿

2018-10-04 列印
■發哥分享凍齡心得是每日踏步15分鐘，並即場叫城城一邊踏步，一邊接受訪問。
■（右二起）英皇集團主席楊受成與曾俊華及莊文強等合照留念。
■城城喜遇「子華神」。
■台前幕後慶祝《無雙》票房大賣，該片在內地上映已累積逾2.5億元票房！
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　　英皇電影投資出品、莊文強編劇兼執導的新片《無雙》，眾演員周潤發、郭富城、廖啟智和孫佳君等台前幕後，前晚齊出席首映禮，英皇集團主席楊受成、前財政司司長曾俊華一家三口與黃子華等均有捧場。訪問時，發哥不時提及城城B女，又整蠱城城說：「我鍾意你個女多過城城！」全場發笑。

　　最近有傳城城的太太方媛懷有第二胎，當城城和發哥前晚一起接受訪問時，發哥向城城說：「恭喜晒你！你個女好旺，發到嘭嘭聲！」對於莊文強有指跟發哥合作形容似揸法拉利，發哥則讚城城似法拉利，城城回敬：「發哥係火箭，我係法拉利追火箭。」問到太太方媛睇新片後感覺？城城表示太太大讚發哥好靚仔。發哥問城城的太太是否識聽廣東話？城城回答識，發哥又追問女兒是否識聽？城城即謂「唔講住」，此時發哥搞笑謂：「我鍾意你個女多過城城，個女好旺，你可以買多幾架法拉利。」城城笑言現在要買家庭車。

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