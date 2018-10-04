最近有傳城城的太太方媛懷有第二胎，當城城和發哥前晚一起接受訪問時，發哥向城城說：「恭喜晒你！你個女好旺，發到嘭嘭聲！」對於莊文強有指跟發哥合作形容似揸法拉利，發哥則讚城城似法拉利，城城回敬：「發哥係火箭，我係法拉利追火箭。」問到太太方媛睇新片後感覺？城城表示太太大讚發哥好靚仔。發哥問城城的太太是否識聽廣東話？城城回答識，發哥又追問女兒是否識聽？城城即謂「唔講住」，此時發哥搞笑謂：「我鍾意你個女多過城城，個女好旺，你可以買多幾架法拉利。」城城笑言現在要買家庭車。
子華撐《無雙》首映 發哥：我鍾意城城個女
最近有傳城城的太太方媛懷有第二胎，當城城和發哥前晚一起接受訪問時，發哥向城城說：「恭喜晒你！你個女好旺，發到嘭嘭聲！」對於莊文強有指跟發哥合作形容似揸法拉利，發哥則讚城城似法拉利，城城回敬：「發哥係火箭，我係法拉利追火箭。」問到太太方媛睇新片後感覺？城城表示太太大讚發哥好靚仔。發哥問城城的太太是否識聽廣東話？城城回答識，發哥又追問女兒是否識聽？城城即謂「唔講住」，此時發哥搞笑謂：「我鍾意你個女多過城城，個女好旺，你可以買多幾架法拉利。」城城笑言現在要買家庭車。
拍戲以陰陽合同逃稅 范冰冰罰繳10億贖罪
內地女星范冰冰逃稅案件，官方調查結果出爐！國家稅務總局及江蘇省稅務局證實，范冰冰在電影《大轟炸》中以分拆合同（俗稱陰陽合同）逃稅，須限期內繳清欠稅連罰款共八點八三億元（人民幣下同，折合約十億港元），否...
2018-10-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
曾考慮停發留學生簽證 特朗普未擬與華談判
美國先後和墨西哥及加拿大達成新的貿易協議，不過美國總統特朗普稱，美國目前還不可能和中國進行新貿易協議談判，因為「他們仍未準備好」。另外媒透露，白宮曾考慮停止向中國簽發學生簽證，不過擔心此舉可能引發重大衝擊而暫時擱置。 就美國和加拿大達成新的貿易協議，特朗普周一發表講話時提到中美貿易戰，他稱「中國很希望談判，但我認為實在是太早，現在不能談，因為他們未準備好。」他又指美國向中國貨品徵收的關稅暫未動搖中國的意願，「因為他們剝削了我們很多年，這不可能很快成事」。 《金融時報》引來自白宮的消息，白宮認為中國干預中期選舉，又指中國留學生中不少是間諜，白宮幕僚米勒曾就此向特朗普建議，停止...
2018-10-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
再有女科學家獲殊榮 三學者奪諾貝爾化學獎
二○一八年諾貝爾獎昨日（三日）公佈化學獎得主，今年有三人獲獎，分別由阿諾爾德（Frances H. Arnold）、史密斯（George P. Smith）及溫特（Sir Gregory P. Winter） 共同奪得，是今屆繼物理學獎後，再有女性科學家獲獎。三人可分享九百萬瑞典克朗（約七百八十五萬港元）獎金。 阿諾爾德研究的「酶定向進化」，獲得九百萬瑞典克朗（約七百八十五萬港元）的一半獎金，即四百五十萬瑞典克朗（約三百九十二萬港元）。 有關研究是首次進行酵素（酶）的定向進化，這些酵素是催化化學反應的蛋白質，不論是在生質燃料或藥品，都能藉由定向進化的酵素製造出來。另一半獎金...
2018-10-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
屋苑紛錄用家承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21奇豐分行經理林成豐表示，馬鞍山新港城F座高層2室，面積338方呎，兩房間隔，享海景，獲用家以660萬承接，呎價19527元。據了解，原業主於96年以...
2018-10-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
與恒指僅差逾百點 杜指續創新高升54點
意大利同意調低預算赤字，紓緩市場憂慮，再加上美國新增職位強勁，刺激美股杜指繼續創出歷史新高。杜指初段最多曾升178點，至26951點，距離恒指昨日收市僅差140點；標普500指數則升10點，報2934...
2018-10-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
AC救星衝「奧」
雖然AC米蘭開季不順，幸而中場蘇索及時回勇，上場意甲梅開二度領軍取勝，還矢言要為教練加度素解除帥位危機。紅黑軍團今晚歐霸F組續有此子攻堅，勢主場擊敗欺善怕惡的奧林比亞高斯，主勝無問題。（Now644、有線603、604台周五凌晨0:55直播） AC米蘭開季五場意甲僅一勝三和一負，加度素烏紗盛傳不穩，幸蘇索重拾射門鞋即連入兩球，助球隊上仗作客4:1大破薩斯索羅。 這名西班牙中場矢言：「之前的劣績不能全怪主帥，我已重拾狀態，勢領軍爭取連勝。」該隊歷來主場出戰歐霸分組賽兩勝一和，今仗可望全取三分。 奧林比亞高斯各賽事近五仗三勝一和一負，但遇上強隊即現形，包括歐霸主場0:0...
2018-10-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
現場實況 Maserati極限體驗營
瑪莎拉蒂上周首次在香港舉行名為Performance Lab駕駛體驗活動，參加者可以全方位地體驗品牌各個車系的極限表現，包括四驅越野及攻彎飄移！文：彭志揚圖：Donny 今次一連三天活動在中環...
2018-10-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
花海圍繞 親友哀祭 吳君麗設靈 胡楓難捨老拍檔
粵劇名伶吳君麗於上月26日因肺癌引致肺積水病逝，享年91歲。昨日在香港殯儀館設靈，並將於今日出殯，遺體隨即奉移到哥連臣角火葬場火化。吳君麗縱橫梨園、歌影視圈數十年，昨日不少親友、圈中人都送上花圈致祭，...
2018-10-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——增建公屋 新「橋」要續來
增建公營房屋，是重中之重的民生政策。特首林鄭月娥將於下周三發表《施政報告》，據聞覓地的板斧，是透過改地契條款，在港鐵上蓋加建公營房屋。除了這一招，政府的思維要跳出框框，找更多空間，集腋成裘，以擴大建屋的數量。 據傳媒報道，為增加資助房屋供應，政府擬在部份鐵路上蓋項目，透過地契條款，規定發展商須興建一定比例的公營房屋。消息指政府正與港鐵商討將北大嶼山小蠔灣車廠部份用地撥作公營房屋發展，元朗八鄉車廠亦有潛力撥出部份土地興建公營房屋。 現在公屋和居屋均供不應求。截至今年六月，公屋一般申請者的平均輪候上樓時間為五點三年。居屋方面，申請人眾多，有人形容好像「大抽獎」，抽中機會微乎其微...
2018-10-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
順理成章——美麗平海一時瑜亮
剛過去的國慶賽日有不少明星馬登場，國慶盃的一對蔡廄短途新貴自然耀目，最後由「旺蝦王」奪標，而此駒至今角逐直路賽六戰全勝。至於廄侶「天下為攻」方面，就賽前試閘所見，狀態確是遠遜上季贏主席短途獎時，但最後仍與「旺蝦王」鬥得如此接近，反映前駒的質素應勝一籌。日後兩駒再遇，料「旺蝦王」不易再擊敗「天下為攻」。 同日另一場國際三級賽慶典盃，則由出爐馬王「美麗傳承」成功衞冕，今戰此駒以快步速、快時間拋離對手贏馬，表現相當出色。而後追上來串Q的馬是「平海福星」，此匹上屆打吡冠軍再一次在直路展現強勁爆發力，其末段締速為廿一秒七，日後如在較長路程再逢前駒，相信戰情會更加激烈。 其餘賽事方面，...
2018-10-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6