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學友明年一月紅館騷 不設售票處排隊買飛

2018-10-04 列印
■學友強調以《再見篇》命名巡唱，並非要「封咪」。
■學友邀請幕後功臣上台致謝時，表現感觸。
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　　歌神張學友將於明年1月11日至29日在紅館舉行15場《學友，經典-香港站，再見篇》，為巡迴演唱會作結。這次巡唱已打破學友自己的紀錄，完成191場，還有馬來西亞、日本、英國、法國及香港的演出，將超過220場！

　　說到是次售票形式與劉德華的跨年個唱類似，不設傳統的售票處排隊輪候買票安排，只提供Apps、網上及信用卡購票；他稱因之前發生過有關賣票的不愉快事件，決定採用最低風險的做法。對於屢有逃犯在巡唱舉行地點落網，更被內地封為「逃犯剋星」，學友說：「任何人都可以睇演唱會。（香港站有否信心再顯神功？）香港是世界上其中一個最安全的城市，應該不會發生。」

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