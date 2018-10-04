﻿花海圍繞 親友哀祭 吳君麗設靈 胡楓難捨老拍檔

粵劇名伶吳君麗於上月26日因肺癌引致肺積水病逝，享年91歲。昨日在香港殯儀館設靈，並將於今日出殯，遺體隨即奉移到哥連臣角火葬場火化。吳君麗縱橫梨園、歌影視圈數十年，昨日不少親友、圈中人都送上花圈致祭，靈堂一片花海。不少粵劇老倌都有現身靈堂，哀傷送別這位一代名伶。



有「玉喉艷旦」之稱的粵劇名伶吳君麗（麗姐）上月病逝，享年91歲，昨在香港殯儀館設靈，今晨9時大殮後隨即移往哥連臣角火葬場火化。吳君麗的家屬一身黑色素服昨日一早到場打點。喪禮以佛教儀式進行，40位法師頌經，白色靈堂掛起「往生淨土」橫匾，遺照上的吳君麗身穿旗袍，高貴雍容，靈前放了三個粉紅玫瑰心形花牌分別由孝男金池、妹妹MIMI及孫男梓笙送上。



吳君麗生前好友陳寶珠、羅艷卿、芳艷芬、李司棋、胡楓、佘詩曼與佘媽媽、譚炳文、楚原與南紅等生前好友致送花圈，靈堂一片花海。傳媒下午獲安排進入靈堂鞠躬，吳君麗的家屬不接受訪問，現場有告示不准拍攝、錄音。



仙姐寶珠到場致祭



傍晚一眾好友陸續到場致祭，包括白雪仙、胡楓（修哥）、陳寶珠、南紅、汪明荃、阮兆輝與太太鄧拱璧、謝雪心、譚倩紅及薛家燕等。修哥透露，知悉吳君麗生前患病一段時間，中秋節及前夕曾探望她，他說：「我有問佢認唔認得我，佢眨眼表示認得，唔係好痛苦。」談到吳君麗為人，修哥說：「大家是好朋友，不單止是同事，跟家人也好熟同深交。」修哥大讚吳君麗好勤力而且好相與，愛講笑又樂觀，人緣很好，難捨老拍檔離世的他續道，「所以佢今次離開，真係唔知點講。」



家燕難忘麗姐疼錫



薛家燕一面哀傷到達殯儀館，她表示懷着不捨心情來見麗姐最後一面，眼濕濕透露麗姐知她娶新抱，開心表示想出席婚禮見朋友，亦是她最後一次露面，當時她身體不適也叫修哥陪她去。家燕姐又指婚禮上很忙，未有時間招呼麗姐，沒料這就是最後一次見面的機會，故此特別難過，因麗姐一直疼錫她，更與媽媽是好友。