新戲首度合演母子 ﻿朱茵﻿﻿張繼聰﻿﻿演親情戲感受深﻿

朱茵和張繼聰最近在驚慄電影《古宅》中首度合演母子，由於他們年紀只相差11歲，對阿茵絕對是一大挑戰，幸好老妝夠真實，加上阿聰又是演藝學院師弟易溝通。電影其實以驚慄包裝親情，兩人都坦言做了父母後，拍親情戲感受特別深；而最近一家三口參演內地真人騷的阿茵更自爆，拍攝令囡囡黃鶯更黐老公黃貫中，搞到阿聰都心郁郁想拍。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



髮型：Jackson Yung(IL COLPO)PP HK(朱茵)、Jobbyli@Leighton Aveda



化妝：Emma Lee(朱茵)、Levina Bo



服裝：MARELLA(朱茵) 場地：灣仔龍門棧



今次阿茵飾演的角色「青衣」，由20幾歲演到60幾歲，角色跨度大成為她接拍原因，「因為好難得有角色，係由後生演到老，對演員嚟講係大挑戰，亦好有滿足感，好彩倒模化嘅老妝好真實，加上對手係阿聰，大家都係演藝學院畢業溝通容易啲。」阿聰就話一直恨同師姐合作，今次終於有機會覺得好榮幸。



真人騷令囡囡黐黃貫中



雖然套戲是驚慄片，但阿茵和阿聰都認為戲中的親情戲更重要，兩人亦承認做了父母，拍這類戲感受特別深，阿聰話：「其實人生最恐怖應該係想對家人好，但已經冇機會。」阿茵就覺得囡囡令她變得更有耐性和包容，「以前可能會計較好多，但係o依家識得喺人哋角度去諗嘢，係做咗阿媽先學識。」



談到最近一家三口參與內地真人騷《想想辦法吧！爸爸》，阿茵話最大收穫是令囡囡更黐老公，「因為節目會遇到好多難題，爸爸都解決到，就覺得爸爸好叻。但阿女覺得拍攝好辛苦，o依家好怕見到啲鏡頭。」問阿聰會否考慮接拍，他即笑謂：「如果真係會令個女更崇拜爸爸，或者等囡囡大個啲可以考慮吓。」



