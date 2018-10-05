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長澤正美陪入廟街 東出昌大《睡著》稱帝

2018-10-05 列印
■長澤正美、東出昌大及小日向文世於香港一間食肆拍攝煞科戲。
■長澤正美和東出昌大（右）等早前在廟街拍攝《欺詐師》。
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　　日本女星長澤正美與男星東出昌大合演劇集《信用欺詐師》贏盡口碑，早前拍完劇集後，劇組隨即開拍電影版，更被發現來港取景。該片昨首次公開兩位主角及另一男星小日向文世等在香港拍攝的照片。

　　電影版故事以香港作背景，長澤正美和東出昌大等曾到廟街等地取景，其中一張煞科時拍攝的照片，背景亦是香港的食肆。另外，東出昌大近來被指演技有所進步，TAMA電影獎昨公佈得獎名單，東出憑《睡著也好醒來也罷》與《娼年》松坂桃李齊齊榮膺最佳男主角。至於早前在康城影展勇奪金棕櫚獎的《小偷家族》獲最佳電影，兩位女角安藤櫻和松岡茉優則瓜分最佳女主角。

圖：網上圖片

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