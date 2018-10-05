備戰保良慈善騷 軒仔揭曾樂彤尿頻

張敬軒昨日帶領師妹曾樂彤，一起綵排後晚舉行的慈善籌款節目《星光熠熠耀保良》。講到首次與曾樂彤合作，軒仔竟大爆這位小師妹的趣事，稱曾樂彤與他錄音時，短短半小時已去了三次廁所，令他禁不住問對方是否腎虧兼尿頻！軒仔更抵死地說：「我也對她說，我是利尿、是龍蝨也可能是通便丸，哈哈！」他又追問曾樂彤，若然在台上緊張到急尿怎辦？她笑稱唯有用尿片；軒仔則搞笑指尿片是留給他這些長者使用。



曾樂彤隨後解釋，稱見到軒仔時十分緊張，但因想在對方心目中能保留美好印象，故不時到廁所整理。



