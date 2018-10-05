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千嬅杜德偉合作開騷 惹粉絲狂嗌「安哥」

2018-10-05 列印
■兩人獲方力申（左二）、蘇永康（右二）和杜德智（右三）到場支持。
■千嬅和杜德偉首度合作開音樂會。
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　　楊千嬅和杜德偉（Alex）前晚於亞洲國際博覽館舉行音樂會，除了千嬅老公丁子高全家總動員捧場外，Alex胞兄杜德智和好友們包括蘇永康和方力申等均有到場支持。千嬅和Alex首次合作獲觀眾熱捧，完騷時不少粉絲狂喊「安哥」不肯離去，令他們十分開心。

　　講到囝囝未有捧場，Alex說：「總綵排嗰日咁啱係佢兩歲生日，媽咪帶佢嚟同我喺後台切蛋糕，我仲喺台上唱happy birthday to you畀佢聽，佢係第一次見到Daddy喺台上唱歌，聽完仲識得拍手掌。」他續稱太太決定每年買一両金送給囝囝做生日禮物，等他十八歲就有十八両金了。

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