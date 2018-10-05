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﻿張寶兒生日齊外遊 預咗袁偉豪唔求婚

2018-10-05 列印
■張寶兒將與男友袁偉豪往日本慶生。
■張寶兒（左）昨日出席《十月星辰》慶生活動。
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　　張寶兒昨日出席《十月星辰》慶生活動，她透露27歲生辰是在本月10日，當日將與男友袁偉豪（Ben）及袁母到日本旅行度過，也是她第一次陪Ben的家人去旅行。問到是否順道「見家長」？張寶兒說：「唔算，我哋閒時都有食飯見面，而且我經常同長輩去旅行，唔擔心唔習慣。（怕不怕旅途中會嗌交？）唔會，大家都平易近人。」問有否想過Ben趁旅行在其母面前向她求婚？寶兒說：「應該唔會啦！我哋唔係走驚喜路線。」

　　而袁偉豪昨日出席另一活動時，與女友口徑一致說：「下星期休息同家人、女友去日本睇紅葉，唔想有錯誤訊息當真係求婚，去視察環境先。」提到早前他因腸胃炎而缺席國慶活動，結果要拍片致歉，他否認驚斷米路，只怕影響將來的合作機會。
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