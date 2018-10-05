歌聲盡遙送故友盧凱彤 林二汶：她永遠跟我一起

林二汶前晚在旺角麥花臣場館舉行音樂會，她先以其新作《愛情是一種法國甜品》打頭陣，其後又叫觀眾起身做簡單運動、拉筋，舒緩工作了一整天的緊張情緒。



雖然二汶在台上沒有提到已故拍檔盧凱彤（Ellen）的名字，但言談間仍流露對Ellen的思念，她說：「你們有否試過認得一個人，就是明明見到陌生人，第一眼就認得她，知道自己不能錯過她，我生命中遇過這些人。」並將at17的歌曲《最難唱的情歌》及其solo歌《最幸運的人》送給「這些人」。



受訪時，談到她在台上表現堅強，二汶透露綵排時已崩潰過，台上才能不哭，「今次的演出是送給Ellen，以後的演出也是，她永遠都在，永遠跟我一起，不會沒了她。」



