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﻿祥仔拍到叫救命

2018-10-05 列印
■祥仔要黐假肚扮潦倒追數佬。
■又熱又焗仲要狂跑，祥仔跑到面容扭曲狀甚痛苦。
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　　三屆視帝黎耀祥喺劇中由fit爆「殺手之王」慘變中年潦倒追數佬，角色大起大落，自暴自棄到有大肚腩。當晚他戴住假肚腩喺又焗又悶熱天氣下跑足幾條街追數，跑到上氣唔接下氣，熱到全身濕透，之後跟龔嘉欣肉搏，仲硬「食」拳腳：「呢套劇係入TVB以來最辛苦嘅一部，完全係挑戰演技加體力，遠遠超出我想像範圍，不過就拍得好有滿足感，O依家改簽部頭合約更加要貴精唔貴多，冇特色嘅戲，只得行行企企更加無謂拍，尤其我呢啲年紀想精益求精。」他又大讚龔嘉欣唔只外形吸引，仲肯搏肯捱，非常好！
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