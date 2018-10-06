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《復仇者聯盟4》煞科 　基斯「告別」美國隊長

2018-10-06 列印
■基斯曾在多部漫威超英電影演「美國隊長」。劇照
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　　美國男星基斯伊雲斯，自11年出演電影《美國隊長：復仇者先鋒》起，至今已扮演「美國隊長」長達8年，超級英雄形象深入民心。基斯昨在社交網暗示告別美國隊長一角，「《復仇者聯盟4》正式煞科，這至少是一個情緒激動的日子。過去8年演出這個角色是一個榮幸，感謝你們給我的回憶，我永遠感恩。」除了基斯，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼和「雷神」基斯咸士禾夫早前亦分別暗示不再續約，這一代漫威（Marvel）超級英雄演員勢將「改朝換代」。

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