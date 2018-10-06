﻿宣揚愛與希望 鄭中基開騷盼鼓勵港人

鄭中基前晚與衛詩雅等出席電影《毒魔》特別場時透露，將於明年在紅館開騷，衛詩雅則談到早前歐遊的提防小手的經歷。



去年農曆新年舉行演唱會的鄭中基，自爆將於明年農曆新年在紅館舉行4場演唱會，主題關於愛和希望以鼓勵香港人，他最近則忙於為自導自演的新戲《阿龍》做後期，暫時不會接新戲。講到內地當局對娛樂圈運作有不少新政策，他稱不知老闆們是否對開戲抱觀望態度，只知現在開戲都不會取得內地批文。



衛詩雅早前逗留歐洲半個月出席時裝周而患上被害妄想症，很怕被偷東西，她說：「喺街遇到一個外國人問我部相機幾錢，我邊退後邊答，保持警惕，錢會放喺鞋底同內衣褲內等不同地方，唔見銀包都有錢在身。」